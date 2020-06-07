Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей в Україні

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Президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло. Відповідна петиція №22/097854-еп з'явилася на сайті Глави держави.

"Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло",- йдеться в тексті петиції.

Петиція набрала 211 голосів з 25000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

Нагадаємо, мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс прокоментував чутки про те, що він влаштував пандемію коронавірусу SARS-CoV-2, щоб продавати вакцину під виглядом мікрочіпів, що імплантуються в тіло.