Скачать
Неділя, 07.06.2020
Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей в Україні
Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей в Україні
У МОЗ роз'яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки
У МОЗ роз'яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки
Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі
Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі
Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове сімейне фото
Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове сімейне фото

Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей в Україні

Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей в Україні
17:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Передає УНН.

Президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло. Відповідна петиція №22/097854-еп з'явилася на сайті Глави держави.

"Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло",- йдеться в тексті петиції.

Петиція набрала 211 голосів з 25000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

Нагадаємо, мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс прокоментував чутки про те, що він влаштував пандемію коронавірусу SARS-CoV-2, щоб продавати вакцину під виглядом мікрочіпів, що імплантуються в тіло.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Люди, Зеленский, Петиция, Заборона, Чіпування, Підписи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Святої Трійці 2020: привітання зі святом у віршах і картинки
02 В Україні виявили 26 999 випадків коронавірусу, за добу - 485
03 "Шахтар" здолав "Десну" з мінімальним відривом
04 Бенксі присвятив нову роботу проблемі расизму в США
05 В Україні презентували виставку до 100-річчя від дня народження Івана Кожедуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Польщі зростає кількість інфікованих коронавірусом, за добу – 12 померли
У Польщі зростає кількість інфікованих коронавірусом, за добу – 12 померли
Україна вперше транспортує “легку техаську” нафту
Україна вперше транспортує “легку техаську” нафту
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 7 червня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 7 червня
В Україні розпочалось справжнє літо
В Україні розпочалось справжнє літо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся