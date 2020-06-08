Православні християни сьогодні відзначають свято Святого Духа

Новини України:Цей день в Україні є вихідним, бо слідує одразу за державним святом Трійці.

Православні християни сьогодні, 8 червня, відзначають свято Святого Духа. Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день — древнє християнське свято. Це свято, яке у народі також називають "Духів день" є особливим церковним святом на честь третьої Особи Трійці.

Цей день в Україні є вихідним, бо слідує одразу за державним святом Трійці, яке завжди припадає на неділю.

Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву. У цей день заборонена будь-яка робота.

Свято Святого Духа відзначається за стародавньою християнською традицією українським народом та усім східним християнством (православ'ям, греко-католицизмом, старообрядництвом) на п'ятдесят перший день після Великодня, або у понеділок, що слідує за недільним днем Святої Трійці та П'ятидесятниці.