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За перші п'ять днів система автофіксації виявила 200 тисяч порушень

За перші п'ять днів система автофіксації виявила 200 тисяч порушень
07:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за перші п'ять днів роботи виявили 200 тисяч фактів перевищення швидкості.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Станом на суботу, 6 червня, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень. В поліції наголошують, що з кожним днем кількість випадків недотримання правил ПДР знижується», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що в попередній період тестування системи у деякі дні кількість порушень перевищувала сто тисяч.

«Якщо говоримо про перший день роботи системи, то це було 57 тисяч, далі менше», - цитує видання Білошицького.

За його словами, зараз удається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не виключають, що надалі можуть бути коливання у кількості порушень.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції також повідомив, що вже сплачено кількасот штрафів. «Це ті особи, які перевірили наявність штрафів в особистому кабінеті водія або на сайті МВС, і не чекаючи листа, вже побачили й оплатили штраф», – розповів Білошицький.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

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Дороги, ПДР, Порушення, Камери, Автоматична фіксація.
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