Положинський у складі "Ол.Ів.’Є" представив новий трек (Відео)

Він, зокрема, разом із іншим музикантом Іваном Маруничем ще торік створив проєкт під назвою "Ол.Ів.’Є". А нещодавно хлопці представили нову пісню, в якій висловилися проти забудови гірського масиву Свидовець у Карпатах.

Авторами композиції власне й виступили Іван Марунич і Сашко Положинський. Останній, зокрема, написав текст.

Пісню гурт "Ол.Ів.’Є" виклав у соцмережах. До прикладу, за два дні в ютьюбі ролик уже назбирав понад 2 тисячі переглядів. Водночас гурт супроводжує свої дописи хештегом #FreeSvydovets.

"Протягом останніх декількох років активісти протидіють забудові гірського масиву Свидовець у Карпатах. На місці тисячолітніх лісів та гір планують збудувати гірсько-лижний комплекс, навічно стираючи з землі десятки кілометрів унікальної природи. Боротьба триває!" – мовиться в описі до відео.

У фейсбуці Положинський підкреслив, "Свидовець – прекрасний і важливий. І його цінність полягає саме в такому вигляді – ледь цивілізованому, більше – сходженому, менше – з’їждженому.

"Я би дуже хотів, щоб таким він і лишався. В міру диким, в міру доступним", – зауважив музикант.

Що відомо про відхід Положинського з "Тартака"

5 лютого Олександр Положинський публічно заявив Олександр Положинський більше не виступатиме з гуртом “Тартак”: відеозвернення до прихильників , що більше не виступатиме з гуртами "Тартак" і "Був'є". Причину такого радикального рішення він не оприлюднив, однак зізнався, що записувати відео та інформувати про це прихильників і колег було непросто.

Також артист попросив із розумінням поставитися до його заяви та не турбувати дзвінками. Водночас, згідно із відеозверненням, завершувати вокальну кар'єру Сашко Положинський не збирається. Співак очікує на нові проєкти, про які наразі розповідати не має наміру.