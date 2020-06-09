Ляшко: В Україні пом'якшили правила роботи ринків в умовах карантину

Новини України:В Україні з 8 червня в Україні пом'якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину, визначивши обов'язковий набір правил, повідомив на своїй сторінці в Фейсбук головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка ключовими правилами роботи є: допуск працівників на ринок після термоскринінга; на вході в ринок повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками; один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку; допуск на ринок тільки в захисній масці; проведення дезінфекції поверхонь; інформація стосовно профілактики COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

"Пом'якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил, вихід з карантину може затягнутися", - підкреслив головний санітарний лікар.

"Бачите порушення на ринку - інформуйте Держпродспоживслужбу", - додав Ляшко.