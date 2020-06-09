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Вівторок, 09.06.2020
В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394
В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394
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В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394

В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394
09:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу 394 нових випадків.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я.

Згідно з представленими даними, станом на ранок 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу 394 нових випадків.

Зафіксовано 13 нових летальних випадків. Одужало — 217.

Загалом, за даними ЦГЗ, одужало 12 412 осіб, летальних випадків унаслідок COVID-19 — 810.

Серед захворілих 58% становлять жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років — 35% та від 50 до 69 років — 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області — 49 , Закарпатській — 39, Житомирській області — 38.

За даними Worldometers, станом на ранок 9 червня у світі з початку епідемії COVID-19 виявили у 7 млн 199 тисяч 306 людей, з них 408 734 померли та 3 млн 536 тисяч 274 одужали.

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МОЗ, Статистика, Карантин, Коронавірус, Регіони, Covid-19, Інфіковані.
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