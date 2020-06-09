Зеленський хоче провести в Україні аудит літніх таборів

Новини України:Передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

За минуле літо у дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах пандемії має підвищені ризики і зараз найбільш сприятливі умови для проведення аудиту таких об'єктів. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що кожного року в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

"Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас, більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", – наголосив Володимир Зеленський.

Максим Степанов додав, що Кабінет Міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію Президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні пом'якшили норми карантинних обмежень щодо роботи ринків.