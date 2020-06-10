Шмигаль розповів, на якому етапі відновлення від коронакризи знаходиться Україна

Новини України:Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна пройшла складний період з точки зору першої хвилі коронавірусу, але непрості часи, можливо, все ще попереду: квітень і травень були провалені з точки зору ВВП.

"У нас позаду складний період з точки зору першої хвилі коронавірусу... І ми його витримали: і підготували медицину, і морально підготували суспільство до того, що нам прийдеться з цим жити. Звичайно, ми зараз знаходимося на складному етапі економічної кризи. І дійсно, і квітень і травень були провалені з точки зору ВВП - ми глибоко просіли", - сказав Шмигаль.

Також він додав, що наразі країна знаходиться на етапі відновлення. Проте важкий період триває і незрозуміло, коли відбудеться повне відновлення: у другому, чи третьому кварталі цього року.

"Непрості часи, можливо, ще попереду, але ми знаходимося в збалансованих умовах кредитно-грошової політики", - додав Шмигаль.

Також він заявив, що зростання безробіття в Україні уповільнилося.

"Ми за травень-місяць працевлаштували через Центри зайнятості 110 тис. людей", - підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, станом на 8:10 10 червня в Україні зафіксовано вже 28 381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад півтисячі.