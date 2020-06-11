Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 11 червня

Новини України:У світі за добу зафіксовано 120 тисяч нових випадків зараження, в Україні антирекорд за весь час пандемії - за добу 689 нових випадків COVID-19.

Коронавірус у світі - статистика

В Україні і світі триває боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню інфекції в низці країн продовжують діяти деякі карантинні обмеження.

Від початку пандемії коронавірусу в світі зафіксовано 7 357 794 випадків COVID-19 (+120 701 за добу). Жертвами хвороби на сьогодні стали 416 116 тисяч людей (+4939 за добу).

Водночас, 3 454 712 хворих на сьогодні одужали (+84 343 за добу).

Найбільше випадків зараження зафіксовано у США (1 999 900), Бразилії (772 416), Росії (493 023), Великій Британії (291 588) та Індії (276 583).

В Україні станом на ранок 11 червня антирекорд за весь час пандемії коронавірусу - за добу було зафіксовано 689 нових випадків COVID-19.

Всього в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальних, 13 141 пацієнт одужав. Загалом проведено 456 509 тестувань методом ПЛР.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу зафіксували у Львівській області - 125 випадків, Київській області - 54, Рівненській - 53, а також Києві - 91 випадок.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин. Проте в МОЗі після нового коронавірусного антирекорду заговорили про "певні заходи заради здоров'я українців".

У Києві вчора інфікування коронавірусом підтвердили у 91 особи, четверо хворих померли. Таким чином, на сьогодні в Києві вже зареєстровано 3 тис. 671 підтверджений випадок COVID-19. Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1 тис. 053 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24. Солом‘янському та Святошинському - по 12 та у Дніпровському районі - 10 випадків.