Кількість безробітніх в Україні після карантину налічує 270 тисяч

В Україні за період карантину статусу безробітних набули 276 тисяч осіб. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"У нас на сьогоднішній день, за останніми даними, кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного, - це понад 514 тисяч людей. Для порівняння, на 12 березня, коли ми запровадили карантин, це була 361 тисяча. Тобто загалом зростання на різницю... При цьому отримали статус безробітного з початку карантину 276 тисяч людей", - сказав Шмигаль.

Він додав, що на сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб із тих, хто отримав статус безробітного.

"Це доволі велика кількість і це ті заходи, які стимулювали до створення нових робочих місць...", - заявив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.