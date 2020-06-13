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ЗНО в Україні можуть скасувати

ЗНО в Україні можуть скасувати
08:39 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
ЗНО в Україні в 2020 році можуть скасувати, але остаточне рішення з цього питання поки не прийнято. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки не підтверджена офіційно", - написав Горбачов на своїй сторінці в Фейсбуці.

На його переконання, ця ситуація свідчить про те, що, "скориставшись ситуацією з пандемією, деякі поки невідомі (але скоро точно стануть відомими) персонажі мають намір повернути в українську освіту хабарі і корупцію під час вступних іспитів у закладах вищої освіти".

"Як громадянин, учитель, журналіст, як освітній омбудсмен вважав і вважаю зовнішнє незалежне оцінювання найбільш надійним гарантом права на рівний доступ до вищої освіти. Скасування ЗНО не можна допустити. Тільки громадянський спротив і чітко виражена позиція більшості суспільства: "Руки геть від ЗНО!" зможе захистити право української молоді на справедливий доступ до вищої освіти", - підсумував він.

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ЗНО, Скасування.

Автор:

Телеграф
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