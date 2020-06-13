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НАБУ опублікувало фото 6-мільйонного хабара

НАБУ опублікувало фото 6-мільйонного хабара
10:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото: НАБУ
Національне антикорупційне бюро оприлюднило фото 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у якості хабара.

“6 млн дол США, вилучені вчора детективами НАБУ та САП. Цим коштом хотіли отримати згоду від НАБУ та САП на закриття справи стосовно одного з ексвисокопосадовців колишньої влади”, — йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, детективи НАБУ зафіксували факт надання їм ексчиновником неправомірної вигоди за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Як повідомив народний депутат Олександр Дубинський хабар мав сприяти закриттю справи щодо компанії Burisma.

Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів Української газодобувної компанії Burisma, яка пов’язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує в просуванні інтересів сина. У той же час, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються компанії Burisma і Злочевського.

Також нагадаємо,  раніше Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Вони були передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР. 

У той же час нардеп Олександр Дубинський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов’язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів. 

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НАБУ, Хабар.

Автор:

Телеграф
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