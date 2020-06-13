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Зеленський привітав маріупольців із шостою річницею визволення міста

Зеленський привітав маріупольців із шостою річницею визволення міста
13:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський привітав жителів Маріуполя з шостою річницею визволення від окупантів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він запевнив, що зробить усе, аби повернути мир і синьо-жовтий прапор у кожне українське місто й селище на Донбасі та Криму.

“З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями – працьовитими та мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році визволяв місто і приніс бажаний мир”, - підкреслив глава держави.

За його словами, цей день є наочним доказом, що коли українці об’єднані, для нас не існує нічого неможливого.

“Ми зробимо все, щоб одного дня довгоочікуваний мир та синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті й селищі на Сході України та в Криму”, - запевнив Зеленський.

Як повідомлялося, 13 червня 2014 року українські війська визволили від російських окупантів Маріуполь.

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Мариуполь, Зеленский, Річниця.

Автор:

Телеграф
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