Народний календар і астровісник на 14 червня

Сьогодні всіх святих; заговляємося на піст, чи вродиться конопля і кого нині не варто нервувати.

Перша неділя після святої Трійці присвячена всім святим. Тобто, цього дня християни вшановують пам’ять усіх святих – мучеників, преподобних, святителів, блаженних тощо і просять їхнього святого заступництва перед Господом. Цього дня заговляються на Петрів піст, який розпочнеться завтра й триватиме до 12 липня.

А ще сьогодні мученика Юстина Філософа і преподобного Агапіта Печерського – учня Антонія Печерського, видатного лікаря й цілителя доби Київської Русі. Агапіт лікував не тільки князів, але й простий люд. На дверях його вбогої келії не висіла берестяна табличка з прейскурантом, його не охороняли молодики міцної статури. Преподобний ходив пішки, жив вельми аскетично і був завжди доступний для тих, хто мав потребу у його святих молитвах і ліках. Якось святий Агапіт вилікував Володимира Мономаха (тоді ще Чернігівського князя). На знак подяки той прислав щедрі дарунки ченцеві, зокрема й пару баских коней, але преподобний дари не прийняв, а на коней навіть і не глянув… Мощам преподобного Агапіта можна вклонитися в Ближніх печерах.

Наші пращури казали: «На Устина не городи тина». Дощ на Устина віщував гарний урожай конопель і льону.

З іменинами вітайте Харитона, Івана, Василя, Віру, Вікторію.

23 місячний день, Місяць у норовливому Овні. А ще нічне світило перетнуло екліптику й перейшло з Південної півкулі в Північну. Сьогодні світом править його величність «Его». Звісно, нічого нового і несподіваного в цьому немає, воно править завжди, але сьогодні й завтра – особливо інтенсивно, навіть агресивно. Нічого поганого в цьому немає, але пам’ятайте про міру. Особливо ж розійдуться жінки, схильні до командування, любительки владарювати, справжні амазонки. І нехай хтось спробує їх ослухатися! Сьогодні навіть добро, «благі наміри» можуть бути трохи нав’язливими. Щодо відпочинку, то його варто планувати так, як вам заманеться, не підлаштовуючись під когось. Бадьорого духу!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 році – +6,5, а найтеплішим у 1998 - +33,0.