Скачать
Неділя, 14.06.2020
Сьогодні - Всесвітній день донора
Сьогодні - Всесвітній день донора
На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло втопленика
На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло втопленика
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Найбільший пекінський ринок закрили через осередок Covid-19
Найбільший пекінський ринок закрили через осередок Covid-19

Народний календар і астровісник на 14 червня

Народний календар і астровісник на 14 червня
07:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Сьогодні всіх святих; заговляємося на піст, чи вродиться конопля і кого нині не варто нервувати.

Перша неділя після святої Трійці присвячена всім святим. Тобто, цього дня християни вшановують пам’ять усіх святих – мучеників, преподобних, святителів, блаженних тощо і просять їхнього святого заступництва перед Господом. Цього дня заговляються на Петрів піст, який розпочнеться завтра й триватиме до 12 липня.

А ще сьогодні мученика Юстина Філософа і преподобного Агапіта Печерського – учня Антонія Печерського, видатного лікаря й цілителя доби Київської Русі. Агапіт лікував не тільки князів, але й простий люд. На дверях його вбогої келії не висіла берестяна табличка з прейскурантом, його не охороняли молодики міцної статури. Преподобний ходив пішки, жив вельми аскетично і був завжди доступний для тих, хто мав потребу у його святих молитвах і ліках. Якось святий Агапіт вилікував Володимира Мономаха (тоді ще Чернігівського князя). На знак подяки той прислав щедрі дарунки ченцеві, зокрема й пару баских коней, але преподобний дари не прийняв, а на коней навіть і не глянув… Мощам преподобного Агапіта можна вклонитися в Ближніх печерах.

Наші пращури казали: «На Устина не городи тина». Дощ на Устина віщував гарний урожай конопель і льону.

З іменинами вітайте Харитона, Івана, Василя, Віру, Вікторію.

23 місячний день, Місяць у норовливому Овні. А ще нічне світило перетнуло екліптику й перейшло з Південної півкулі в Північну. Сьогодні світом править його величність «Его». Звісно, нічого нового і несподіваного в цьому немає, воно править завжди, але сьогодні й завтра – особливо інтенсивно, навіть агресивно. Нічого поганого в цьому немає, але пам’ятайте про міру. Особливо ж розійдуться жінки, схильні до командування, любительки владарювати, справжні амазонки. І нехай хтось спробує їх ослухатися! Сьогодні навіть добро, «благі наміри» можуть бути трохи нав’язливими. Щодо відпочинку, то його варто планувати так, як вам заманеться, не підлаштовуючись під когось. Бадьорого духу!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 році – +6,5, а найтеплішим у 1998 -  +33,0. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Астровісник, Народний календар.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Евертон почав переговори з Тіаго Сілвою
02 Біля берегів Тунісу перекинулося судно з мігрантами: більше 60 людей загинули
03 Прогноз погоди: В Україні очікується послаблення спеки та грози з дощами
04 Народний календар і астровісник на 14 червня
05 Ракітіч відіграв 300-й матч за Барселону
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Передовій загинув один воїн, ще двоє поранені
На Передовій загинув один воїн, ще двоє поранені
У світі від коронавірусу вилікувалися понад 4 мільйони осіб
У світі від коронавірусу вилікувалися понад 4 мільйони осіб
На Львівщині за добу виявили 139 нових випадків Covid-19
На Львівщині за добу виявили 139 нових випадків Covid-19
У аеропорту &quot;Бориспіль&quot; планують поскорочувати працівників
У аеропорту "Бориспіль" планують поскорочувати працівників
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся