Сьогодні - Всесвітній день донора

Всесвітній день донора крові відзначається 14 червня. Рішення про його встановлення було прийнято у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві.

Цей день є своєрідним виявом вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров’я інших людей, здаючи свою кров. Власне, саме слово донор походить від латинського dono – дарую. Крім того, у цей день звертається увага на необхідність регулярної здачі крові для запобігання її дефіциту в лікарнях та клініках, особливо в країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена.

В Україні це питання стоїть надзвичайно гостро, адже знайти кров рідкісної групи було й є досить проблематично (час, затрачений на пошуки іноді вартував хворому життя). Нині в умовах воєнного конфлікту, досить частих надзвичайних ситуацій та карантинних обмежень у зв’язку із пандемією коронавірусу попит в рази перевищує пропозицію.

Тема цьогорічної кампанії з нагоди Всесвітнього дня донора - «Безпечна кров рятує життя». Адже, як вважають у ВООЗ, здача крові є актом солідарності, що рятує життя, а послуги з постачання безпечної крові та її продуктів є найважливішим елементом всіх систем охорони здоров'я.

Цього року, зважаючи на пандемію COVID-19 ВООЗ проводить глобальну кампанію у віртуальному форматі.