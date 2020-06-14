Як пройти цьогорічне пробне ЗНО: Степанов розповів деталі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання цього року можна буде пройти двома способами.

Через коронавірус тестування проходитиме дистанційно.

Про це Степанов сказав на брифінгу, повідомляє "Громадське".

За словами Степанова, на сьогодні Міністерством освіти обрана форма проведення пробного ЗНО шляхом його проходження дистанційно, тобто онлайн.

"Воно буде відбуватися так. Будь-яка дитина зможе через свій особистий кабінет зайти, отримати відповідну форму, отримати завдання на ЗНО, пройти це ЗНО і відправити потім на перевірку", - зазначив міністр.

Водночас, зазначив очільник МОЗу, уряд передбачив ситуацію, за якої учасник пробного ЗНО не зможе пройти його онлайн. У такому разі він повинен прийти до закладу освіти, де планувалося проходження пробного тестування, там його зустріне відповідний інспектор і передасть зошит із завданнями, який учасник ЗНО пройде вдома, а потім надішле його на перевірку.

Як повідомлялось, 12 червня Кабінет міністрів скасував рішення про проведення в закладах освіти пробного зовнішнього незалежного оцінювання, запланованого на 15 і 17 червня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 25 червня по 17 липня, додаткова - з 24 липня до 10 серпня. Для проходження ЗНО зареєструвалися понад 379 тис. осіб.