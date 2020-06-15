МОЗ готує зміни до постанови Кабміну про посилення обмежень у регіонах

Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови уряду про карантин, що визначатимуть обставини для переходу регіонів до посилення обмежувальних заходів. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського.

Також президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, що матимуть хорошу систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування.

"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вноситимуться зміни до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів. Вони визначатимуть, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це буде потрібно на випадок погіршення епідемічної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що найбільше хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу в Україні зафіксували у Львівській області, місті Києві та на Закарпатті.