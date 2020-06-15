Обрання запобіжного захисту Стерненку: активісти повернулися під стіни суду

Організатори мітингу на підтримку Стерненка закликали активістів покинути вулицю Дегтярівську, яку вони нещодавно перекрили та повернутися під стіни суду.
Як раніше повідомлялося, сьогодні о 10:00 суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку після перерви, яку оголосили пізно ввечері 12 червня.
Нагадаємо, Стерненку вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт.
Як повідомлялося, активісту у СБУ повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Також раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.
Пізніше провадження щодо нападу на активіста передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.