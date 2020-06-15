Обрання запобіжного захисту Стерненку: активісти повернулися під стіни суду

Активісти повернулися під стіни Шевченківського районного суду, де проходить судове засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку.

Організатори мітингу на підтримку Стерненка закликали активістів покинути вулицю Дегтярівську, яку вони нещодавно перекрили та повернутися під стіни суду.

Як раніше повідомлялося, сьогодні о 10:00 суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку після перерви, яку оголосили пізно ввечері 12 червня.

Нагадаємо, Стерненку вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося, активісту у СБУ повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.