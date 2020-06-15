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Акція підтримки Стерненка: поліцейських, які побили мітингувальника, відсторонили

Акція підтримки Стерненка: поліцейських, які побили мітингувальника, відсторонили
19:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Правоохоронців, які побили під Шевченківським районним судом столиці учасника акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, відсторонили. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Мною призначена службова перевірка. Ці дві особи відсторонені від несення служби", - сказав Крищенко .

Як повідомлялося, під час сутичок біля Шевченківського районного суду столиці поліцейський вдарив ногою по голові лежачого протестувальника.

Нагадаємо, у МВС призначили службове розслідування за фактом застосування сили поліцейськими під час затримання правопорушників біля Шевченківського районного суду столиці, де проходить судове засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку.

Як повідомлялося, біля Шевченківського районного суду столиці, де проходить судове засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.

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Все по темі:

Полиция, Судьи, Активисті, Київ, Акції підтримки.

Автор:

Телеграф
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