Відміна ЗНО: уряд поверне кошти

Мінфін поверне кошти за пробне ЗНО.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином.

Про це інформує Урядовий портал.

"За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив у середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Попри те, що 85% цих коштів було направлено на друк зошитів для тестування, уряд ухвалив рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Так, близько 52 млн гривень буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти.

Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, згідно з яким необхідно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

У найближчу середу цей механізм має бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників, зазначили в Мінфіні.