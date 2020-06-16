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Відміна ЗНО: уряд поверне кошти

Відміна ЗНО: уряд поверне кошти
04:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
Мінфін поверне кошти за пробне ЗНО.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином.

Про це інформує Урядовий портал.

"За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив у середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Попри те, що 85% цих коштів було направлено на друк зошитів для тестування, уряд ухвалив рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Так, близько 52 млн гривень буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти.

Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, згідно з яким необхідно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

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У найближчу середу цей механізм має бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників, зазначили в Мінфіні.

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Кабмин, ЗНО, Мінфін.

Автор:

Телеграф
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