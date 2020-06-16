16 червня: яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 червня в народному календарі відзначається день пам'яті святого Лукілліана, який жив в Антіохії в ІІІ столітті. Цей день також називається Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним.

Іменини сьогодні святкують: Лук'ян, Юліан.

Народні прикмети на 16 червня

–Дме південний вітер – до швидкого зростання ярих хлібів.

– Весь день йде дощ – буде багато грибів.

– Сови кричать – до негоди.

– Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.

– Увечері на Лук'яна вітер з півночі дме – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди.

– Багато роси – до урожаю льону.

Що можна робити 16 червня

Сьогодні рекомендовано збирати лікарські трави. Зібрані трави саме цього дня, володітимуть цілющою силою.

Що не можна робити 16 червня

1. У цей деньнамагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.

2. Роботу в полі та городі треба відкласти за можливості до наступного дня.