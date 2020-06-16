Україна має отримати доступ до вакцини від коронавірусу, щойно вона з'явиться

Президент Володимир Зеленський поставив завдання посилити перемовини на міжнародній арені щодо співпраці у придбанні вакцини проти COVID-19, якщо вона буде виготовлена. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному», – сказав Зеленський.

Зазначається, що відучора за завданням Президента було збільшено кількість приміських електропоїздів на Київщині та встановлені гучномовці, які нагадують про дотримання заходів особистого захисту, завдяки чому на зупинках вдалося уникнути великих скупчень людей, і більше пасажирів стали надягати маски.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано за минулу добу 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей.