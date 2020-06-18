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Що подарувати татові на День батька: цікаві ідеї

Що подарувати татові на День батька: цікаві ідеї
14:27 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com
Напередодні свята Дня батька, діти задумуються над подарунками для своїх найдорожчих. Найкращий подарунок для татусів – це наша увага та турбота.

Важливо, аби подарунок був підібраний з душею. Якщо він доречний, то річ стане незамінною. Подумайте над тим, чого не вистачає вашим татусям та зробіть їм справжнє свято. Подарунок може бути пов’язаний із хобі вашого батька.

До прикладу, це може бути портмоне, візитниця чи запальничка. Якщо ваш тато захоплюється спортом – то м’яч, гантелі та кросівки неодмінно йому сподобаються. В якості подарунка ви можете обрати комп’ютерну мишку, килимок, а для веселого дозвілля придбати настільну гру.

Щоб не залишити батька без подарунків, ми зібрали добірку найцікавіших подарунків, які підійдуть під будь-який смак та захоплення найдорожчої вам людини. Навіть маленька і проста річ буде дуже приємною для вашої близької людини, адже головне – це турбота і увага.

Найкращі ідея для подарунка татові

Набори для пікніка та гриля

З настанням літа, сімейні відпочинки стають, як ніколи доречними. Набір для пікніка та гриля – незамінна річ для комфортного відпочинку. Виїжджаючи з друзями на природу, вашому батькові обов’язково стане в нагоді набір для пікніка в якому є все необхідне для чудового відпочинку на свіжому повітрі.

Навушники

Якщо ваш батько затятий меломан – потіште його навушниками. Навіть бюджетні пристрої можуть надати якісний звук. Зручні та стильні аксесуари завжди в моді, а тому вони йому точно сподобаються. Бездротові технології вийшли на новий рівень, тож саме Bluetooth-навушники стали дуже популярними. На ринку існує безліч пропозицій за різними цінами, тому обрати точно буде з чого.

Павербанк

Портативна батарея для батька – один із найважливіших аксесуарів у сучасному світі. Компактний внутрішній акумулятор допоможе зарядити смартфон в будь-якій ситуації. Павербанк можна завжди з собою носити, адже він легкий та не займає багато місця.

Дарувати книги – це завжди чудова ідея, а якщо ви знаєте вподобання свого батька, то зробити йому вдалий сюрприз буде вдвічі легше. В книгарні вам люб’язно допоможуть за жанром та літературним напрямком придбати вдале чтиво для тата.

Сертифікат у барбершоп

Барбершоп – це виключно чоловіча перукарня. Тим і відрізняється барбершоп від простого салону – там всі майстри тільки чоловічої статі, клієнти – теж.

Також гарним подарунком буде косметичний набір з догляду за бородою та вусами. Це воски та бальзами, які зроблять образ вашого батька по-справжньому стильним.

Одяг

Якщо ви знаєте розмір одягу вашого батька, то можете сміливо купувати стильну літню футболку чи елегантну сорочку. Варіантів є безліч, варто лише подумати, чого не вистарчає у гардеробі вашого татуся.

Рюкзак

Ще одним чудовим варіантом подарунка може бути рюкзак. Ця річ є дуже практичною та корисною, тож точно стане батькові в нагоді. У магазинах асортимент рюкзаків дуже великий, тож консультанти радо допоможуть вам обрати те, що найбільше сподобається вашому батькові.

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Набір для гоління

Набір по догляду за бородою і вусами – це невід'ємна річ, якщо ваш батько власник бороди або тільки планує її відрощувати. Саме доглянута борода та акуратні вуса нададуть вашому татусеві мужності та рішучості.

Солодощі або фрукти

Ну і жодне свято не обійдеться без солодощів. Тому обирайте цукерки чи торт і біжіть дарувати татусю радість та щастя. Якщо ж ваш батько не любить солодощі – зробіть ставку на фрукти.

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Все по темі:

Привітання, Свято, Сім'я, Подарунки, Ідеї, День батька.

Автор:

Телеграф
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