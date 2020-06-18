Держстат: населення України скоротилося і становить 42 млн осіб

Станом на 1 травня 2020 року чисельність населення в Україні складає майже 42 млн осіб. Про це повідомляє Держстат.

“Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2020 р. становила 41806,2 тис. осіб. Упродовж січня‒квітня 2020 р. чисельність населення зменшилася на 96,2 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 47 живонароджених”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Держстату, в Україні є велика політична воля здешевити проведення перепису населення, без втрати якості, і йде пошук цього балансу. Також у Держстаті створений відповідний підрозділ, який займається підготовкою до проведення перепису за реєстрами.