Скачать
П'ятниця, 19.06.2020
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
Справа Гандзюк: голову Херсонської облради Мангера арештували до 28 липня
Справа Гандзюк: голову Херсонської облради Мангера арештували до 28 липня
Український марафонець знайдений мертвим на горі Фудзіяма в Японії
Український марафонець знайдений мертвим на горі Фудзіяма в Японії
Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів
Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів

Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці

Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці
08:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць. Про це повідомляє пресслужба "Фонду допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль".

Стан здоров'я українських моряків після декількох років лівійської в'язниці, і проведеного в минулому місяці голодування задовільний.

Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу "Рути", очікується в Києві близько 13:00 в п'ятницю, 19 червня. Моряків зустрічатимуть родичі.

У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором.

Лівійська влада заарештувала екіпаж "Рути", 14 українців, за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти.

Танкер належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальника "Manchester Shipping S.A".

Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів. І не несуть відповідальності за ліцензії та дозволу на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

Всі вказівки від судновласника "Руті" надходили на комп'ютер капітана по електронній пошті.

Після арешту 27 квітня 2017 року комп'ютер був вилучений лівійцями, і можливості довести свою невинність екіпажу не надали.

Спочатку містилися в одній з в'язниць Тріполі, потім їх перевели в Таджура. Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. У них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті.

Всі 14 чоловік екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг відбилися на здоров'я моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби.

29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Тріполі прийняв рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера "Рута".

Кілька днів тому, після сплати застави, вони були перевезені в місто Місурата.

Українські моряки і льотчики віднині можуть отримати статус УБД

Члени екіпажу танкера "Рута":

1. Микола Шокун, капітан, 04.08.1948 р.н..

2. Олександр Кирильчук, старший помічник, 13.02.79 р.н..

3. Володимир Гончаренко, 2-й помічник, 21.04.93 р.н..

4. Сергій Бондар, старший механік, 17.09.1958 р.н..

5. Сергій Філоненко, 2-й механік, 27.12.1985 р.н..

6. Кирило Загоруйко, 3-й механік, 15.06.1995 р.н..

7. Володимир Авдасев, електромеханік, 12.02.1970 р.н..

8. Андрій Алферов, боцман, 23.07.1969 р.н..

9. Володимир Димченко, моторист, 27.07.69 р.н..

10. Юрій Склифасовський, моторист, 27.04.62 р.н..

11. Олег Дубовицький, моторист 17.07.60 р.н..

12. Сергій Іванов, матрос, 29.09.1985 р.н..

13. Віктор Фадєєв, матрос, 19.01.1985 р.н..

14. Олександр Колесніченко, кок, 21.09.56 р.н.

Нагадаємо, у світі утримують більше ніж 370 українських моряків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ливия, Українські моряки, Пірати, Полон, Повернення додому.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ілон Маск спростував чутки про секс утрьох із Делевінь і Херд
02 "Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу
03 Європейські міста вводять локальні карантини через спалахи коронавірусу
04 Завацька вийшла в фінал виставкового турніру у Франції
05 SkyUр закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня включно
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Завтра, 19 червня, в Україні пройдуть дощі, температура до +31°
Завтра, 19 червня, в Україні пройдуть дощі, температура до +31°
Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера
Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера
Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці
Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці
19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся