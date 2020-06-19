МОЗ ініціюватиме введення жорсткого контролю за дотриманням карантину

Про це на брифінгу 19 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Сьогодні ми будемо ініціювати зі сторони МОЗ максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину: мова йде про транспорт, яким користуються люди, не одягаючи маски, засоби захисту; мова йде про деякі супермаркети, де перестали дотримуватися соціальної дистанції, не користуються масками. Ми вважаємо, що повинно почати вводитися жорстке обмеження в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорстке обмеження, я насамперед говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі нічних клубів. Ті кадри, які ми всі бачимо в соцмережах, зрозуміло, що хвороба буде тільки прогресувати, і кількість хворих буде тільки зростати при такому ставленні. Ми будемо ініціювати введення всіх цих речей, скликання регіональних комісій ТЕБ-ТНС для того, щоб вони вводили відповідні обмеження", - сказав Степанов.
Він наголосив, що серед заходів реагування на зростання захворюваності на COVID-19 має бути посилений контроль Держпродспоживслужби, Національної поліції - накладання штрафів на порушників умов карантину, додаткових обмежувальних заходів, які прописані відповідним рішенням уряду на певних територіях в умовах карантину.
Втім, за словами Степанова, головний захід — зміна ставлення українців до COVID-19 і дотримання всіх вимог, встановлених урядом.
Як повідомлялось раніше, за добу в Україні на COVID-19 захворіла 921 особа, зафіксовано 19 летальних випадків, одужали 586 пацієнтів. За весь час пандемії захворіли 34 984 осіб, з них 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників, загалом одужали 16 033 людини, летальних випадків - 985.