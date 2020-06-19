День медика 2020: коли святкують, історія та цікаві факти про медицину

Лікарі, медсестри, акушери, санітари, лаборанти та фельдшери вже зовсім скоро відзначатимуть своє професійне свято.

День медичного працівника – це щорічне професійне свято працівників галузі охорони здоров'я, яке відзначають в Україні.

Святкування Дня медика було започатковане 3 червня 1994 року відповідним указом першого президента України Леоніда Кравчука. Згідно із ним, датою його відзначання визначено третю неділю червня.

Таким чином, у 2020 році лікарі, медсестри, акушери, санітари, лаборанти та фельдшери відзначатимуть своє професійне свято в неділю, 21 червня.

Слід зазначити, що окрім Дня медика, існують також Міжнародний день лікаря (щорічно відзначається у перший понеділок жовтня) та День медичної сестри (святкують 12 травня).

Цікаві факти про медиків та медицину

Лікарі не носили білі халати до XIX століття. Так, у другій половині вказаного століття з подачі хірурга Единбурзької королівської лікарні Джозефа Лістера в передових клініках у медичний ужиток починають входити білі халати.

Спеціальні екіпажі для перевезення лежачих хворих з'явилися у великих містах наприкінці XIX століття. Їх і стали називати "каретами швидкої допомоги".

В італійського нейрохірурга Клаудіо Вітале під час операції, яку він проводив, стався інфаркт. Однак він продовжив операцію й лише через кілька годин попросив допомоги у колег і також був прооперований.

"Батько медицини" Гіппократ, перш ніж призначити хворому ліки, рекомендував лікувальне голодування, поки не відновляться всі функції організму.

Першу успішну пересадку серця від людини до людини виконав 3 грудня 1967 року Крістіан Барнард, який керував кардіохірургічним відділом лікарні Гроот Шур у Кейптауні (ПАР).

Структура ДНК була виявлена у 1953 році Френсісом Криком і Джеймсом Уотсоном.

Близько 64% медиків у світі працюють понаднормово. Деякі лікарі можуть працювати аж 60 годин на тиждень.



