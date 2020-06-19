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П'ятниця, 19.06.2020
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Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня
19:56 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Кабінет Міністрів України оприлюднив текст постанови про продовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року.

Згідно з постановою уряду №500 від 17 червня, на період дії карантину робота в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування буде розпочинатися о 8:00, у центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України - о 10:00.

Крім того, на період карантину забороняється: відвідування навчальних закладів у групах понад 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових іспитів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден.

На період карантину також забороняється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участі понад однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід відбувається на відкритому повітрі), де відбувається захід. Організатор заходу несе відповідальність за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Забороняється також діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Згідно з документом, на території регіонів зі значним поширенням COVID-19 вводиться посилення протиепідемічних заходів.

Регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, у якому є одна із таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Зазначається, що посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яке ухвалюється за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

На Україну наближається нова хвиля коронавірусу

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС збирається і ухвалює рішення про посилення обмежень. Регіональна комісія ТЕБ та НС у регіоні з широким розповсюдженням COVID-19 кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію та розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів із дня його ухвалення з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.

У регіонах, в яких здійснюється посилення протиепідемічних заходів, можуть встановлюватися за поданням головного державного санітарного лікаря регіону особливості діяльності та обмеження щодо: проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів; діяльності закладів, що надають послуги з розміщення; здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; перевезення пасажирів метрополітеном; відвідування закладів дошкільної освіти; роботи закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури; діяльності закладів харчування.

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Карантин, Уряд.

Автор:

Телеграф
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