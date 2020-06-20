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Субота, 20.06.2020

Прикордонники кожні три дні отримують від МОЗ інформацію щодо країн "червоної" і "зеленої" зон (Відео)

"Під час карантинних обмежень пропуск осіб з-за кордону здійснюється в залежності від того, наскільки поширене захворювання COVID-19 в країні вибуття. Міністерство охорони здоров’я України на підставі аналізу статистичних даних формує перелік країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до "червоної" та "зеленої" зон", - йдеться у повідомленні. Лисюк зазначив, що Держприкордонслужба кожні три дні отримує від МОЗ інформацію стосовно цих країн. "Офіційно ми її отримуємо і доводимо до своїх підрозділів. Щоб не було ніяких протиріч стосовно тих країн, які вчора були в одному списку, а сьогодні в іншому, ми будемо користуватися офіційною інформацією", - підкреслив Лисюк.
Укринформ
Фото: ДПСУ
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14:41 Сьогодні Телеграф
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