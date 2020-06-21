День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках

Привітайте свого найріднішого татка нашими ніжними привітаннями!

Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце - вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і було радісним кожну мить.

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

Хочу привітати з Днем батька і побажати справжньою батьківської любові та уваги до своїх дітей. Нехай у домі панує завжди тепла атмосфера, взаєморозуміння і благополуччя!

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

Бути хорошим батьком - найвідповідальніша і потрібна робота в житті чоловіка. Стати прикладом для сина і добрим чарівником для дочки. Навчити, розповісти, захистити, пояснити і зробити все це з любов'ю і терпінням - таке може тільки тато. Вітаємо гідних батьків, пишаємося ними і бажаємо тільки щастя і здоров'я!