День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках

Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце - вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і було радісним кожну мить.
Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
Хочу привітати з Днем батька і побажати справжньою батьківської любові та уваги до своїх дітей. Нехай у домі панує завжди тепла атмосфера, взаєморозуміння і благополуччя!
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
Бути хорошим батьком - найвідповідальніша і потрібна робота в житті чоловіка. Стати прикладом для сина і добрим чарівником для дочки. Навчити, розповісти, захистити, пояснити і зробити все це з любов'ю і терпінням - таке може тільки тато. Вітаємо гідних батьків, пишаємося ними і бажаємо тільки щастя і здоров'я!