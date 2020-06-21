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Неділя, 21.06.2020
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День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках
День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках

День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках

День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках
09:00 Сьогодні Телеграф
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    З Днем медика від щирого серця вітаю. Бажаю не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай життя обдарує вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі і гарного настрою.

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    Вітаємо Вас з професійним святом. Ваша професія - це щоденна праця, що несе добро, турботу і світло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо Вам досягнення значних результатів у медицині, успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

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    Те, що ви робите для людей, неможливо переоцінити. Тому що ви допомагаєте людям жити повноцінним життям і дуже часто просто рятуєте життя! Вітаю вас з Днем медичного працівника і бажаю величезних успіхів у вашій благородній і такій необхідній праці. Бажаю вам поваги і любові колег і пацієнтів, довгих і щасливих років життя, міцного здоров'я, душевного тепла і любові! Хай не охолонуть ваші серця, а завжди будуть співчуваючими і гарячими!

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    З Днем медичного працівника. Бажаю сил, терпіння і витримки, передбачливості, мудрості і профессіоналізму. Нехай кожен день веде до успіху і втілення великої мрії. Будьте здорові і допомагайте залишатися такими іншим.

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    День медика - важливе свято для будь-якої людини, адже завдяки вашій щоденній роботі зберігаються мільйони життів! Нехай навіть в найважчий робочий день в душі залишається місце оптимізму, робота приносить задоволення, а пацієнти не забувають сказати «спасибі». Почуття гумору, гарного настрою і везіння!

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    Вітаю з Днем медичного працівника. Всім серцем бажаю здоров'я і міцних сил, оптимізму для невпинної роботи на благо суспільства. Нехай кожен день починається з хорошої новини, з теплою посмішки. Бажаю успіхів і гордих перемог у справах медицини, а також удачі та достатку в особистому житті.

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    Вітаю з Днем медика. Бажаю щодня приймати вітаміни радості та натхнення, бажаю, якщо і хворіти, то тільки з діагнозом невиліковного щастя і любові. Всіх благ на життєвому шляху, удачі, бездоганної роботи і поваги оточуючих.

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    Вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії і мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком в бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові і успішні!

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День медика, Свято.

Автор:

Телеграф
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