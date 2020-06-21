Кількість активних випадків COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч

За минулу добу в Україні зафіксували 735 нових хворих Covid-19, 103 одужали, 8 раніше захворілих померли.

В Україні станом на ранок неділі виявлено 735 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, 103 людини серед раніше захворілих Covid-19 одужали, 8 померли, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Днем раніше повідомлялося про 841 хворого за добу, 18 червня - про 921 хворого, 18 червня було 829 нових інфікованих.

За даними РНБО, кількість інфікованих за наростаючим підсумком з початку пандемії склала на ранок неділі 36 560 осіб, видужалих - 16 509, померлих перевищила одну тисячу і становила 1 002 людини.

Зараз в Україні Covid-19 хворіє 19 049 людей, що на 624 більше, ніж днем раніше.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 зафіксована у Львівській області (101 випадок), Рівненській (96 випадків), Закарпатській області (80 випадків), в м.Києві (73 випадки), в Чернівецькій (56 випадків) та Тернопільській (45 випадків) областях.