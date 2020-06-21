21 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

21 червня відзначається день Федора Стратилата, який постраждав за Христа в Іраклії 8 лютого 319 року.

Іменини сьогодні святкують: Федір, Павло.

Народні прикмети на 21 червня

–Зранку багато роси –чекайте на хороший урожай льону.

– Засуха на Федора

– чекайте хорошого врожаю.

–Якщо на Федора в небі багато зірок

–буде багато грибів у вересні.

Що можна робити 21 червня

Сьогодні потрібно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною. Якщо в цей день зібрати лікарські трави, зробити з них букет і повісити на видному місці в будинку, то вашу оселю оминуть всі біди та хвороби. Що не можна робити 21 червня Не рекомендується цейденьпроводити на самоті. Бажано зберігати спокійний і позитивний настрій, тоді весь наступний рік вас буде супроводжувати гармонія та вдача.