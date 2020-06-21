21 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Іменини сьогодні святкують: Федір, Павло.
Народні прикмети на 21 червня
–Зранку багато роси –чекайте на хороший урожай льону.
– Засуха на Федора
– чекайте хорошого врожаю.
–Якщо на Федора в небі багато зірок
–буде багато грибів у вересні.
Що можна робити 21 червня
Сьогодні потрібно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною. Якщо в цей день зібрати лікарські трави, зробити з них букет і повісити на видному місці в будинку, то вашу оселю оминуть всі біди та хвороби. Що не можна робити 21 червня Не рекомендується цейденьпроводити на самоті. Бажано зберігати спокійний і позитивний настрій, тоді весь наступний рік вас буде супроводжувати гармонія та вдача.