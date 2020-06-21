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Зеленський: Кожен лікар перебуває на передовій, воюючи за наше життя

Зеленський: Кожен лікар перебуває на передовій, воюючи за наше життя
11:45 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Володимир Зеленський розповів, що в Україні загинуло 43 медики від COVID-19, українці мають пам'ятати про це і дбати про засоби особистого захисту під час карантину заради медичних працівників.

Президент України Володимир Зеленський записав відеопривітання з нагоди Дня медичного працівника, що викладено на сторінці глави держави у Facebook.

"В Україні 43 медичні працівники загинули, протидіючи COVID-19. Наразі кожен лікар теж фактично перебуває на передовій, воюючи за наше здоров'я та життя. Українські медики прирівняні до українських військових, які захищають Україну на сході. І родини загиблих лікарів у недалекому майбутньому мають отримати відповідні компенсації. Хоча, звісно, ніякі гроші не повернуть родинам їх рідних", - сказав Президент.

У зв'язку з цим він звернувся до всіх українців - не забувати, що ці медики загинули, захищаючи нас, а тому кожен має тимчасово приборкати свої бажання позасмагати на пляжі, повеселитися на концерті, покричати на площі, потанцювати в нічному клубі.

"Сьогодні кожен з нас може привітати українських медиків. І для цього потрібно зовсім небагато. Просто не бути байдужим. Носити маски, зберігати дистанцію. Бути пильним, щоб бути здоровим. Повірте, що для наших лікарів це буде найкращим подарунком", - наголосив Зеленський.

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Як відомо, сьогодні працівники сфери охорони здоров'я України відзначають своє професійне свято.

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Все по темі:

День медика, Володимир Зеленський, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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