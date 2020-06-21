Шмигаль: Наші лікарі є справжньою сформованою елітою

Голова українського уряду Денис Шмигаль вирішив нагадати про важливість медичних працівників у день їх професійного свята.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував медпрацівникам за те, що вони роблять наше суспільство людяним, здоровим, захищеним та привітав їх з Днем медичного працівника. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"День медичного працівника можуть назвати своїм святом не лише дипломовані лікарі. Але й багато інших людей, яким фахівці в білих халатах подарували їхній другий день народження", — написав Шмигаль.

Він наголосив, що життя — це безцінний дар. Але інколи тільки лікарі здатні подарувати нам його вдруге.

"Наші лікарі і є тією справжньою елітою — сформованою, а не призначеною — на яку спирається кожне суспільство, і наше зокрема. Саме еліта завжди першою йде на війну проти біди, піддаючи своє життя небезпеці", — зазначив Шмигаль.

Також він зауважив, що сьогоднішня наша війна — це не тільки агресія на Сході, це також і боротьба із епідемією коронавірусу.

"Дякую усім медпрацівникам за те, що вони роблять наше суспільство людяним, здоровим, захищеним. Зі святом вас, шановні медпрацівники!", — написав Шмигаль.