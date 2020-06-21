Поради, що робити, якщо вам не подобається робота

Сьогодні ми вирішили поговорити про те, як прийняти той факт, що ваша робота не приносить задоволення, і як знайти свої позитивні сторони у будь-якій справі, інформує Ukr.Media.

Ми проводимо на роботі більшу частину свого життя, а тому отримувати задоволення від самого процесу і результатів праці неймовірно важливо. І все ж таки виникають ситуації, коли доводиться якийсь час займатися тим, що зовсім не до душі.

Намагайтеся розвиватися у незвичній для вас галузі

Нехай те, чим ви займаєтеся, не можна назвати справою усього вашого життя, однак, ніщо не заважає вам розвиватися у галузі, у якій ви навіть не планували опинитися. Будьте впевнені, результати праці не залишать вас байдужими. Припустимо, ви працюєте у колл-центрі, де необхідно вміти грамотно, гарно і чітко говорити. Ніхто з нас не народжується суперпрофесіоналом, у ваших руках ваш розвиток як фахівця. Спробуйте удосконалити навички спілкування з клієнтами, поступово відшліфовуючи свою майстерність ведення перемовин. Подібне вміння знадобиться вам у будь-якій галузі, тому настільки важливо звернути увагу на те, які навички ви можете розвинути у справі, до якої ніколи не відчували цікавості.

Беріть на себе відповідальність і не стійте на місці

Те, що ви займаєтеся не тим, чим хотілося б, не говорить про те, що можна виконувати свої обов'язки абияк. Якщо керівництво довірило вам цю посаду, від вас очікують результатів і впевнені, що ви впораєтеся. Тоді що саме заважає вам повірити у себе? Розширюйте поле своєї діяльності, цікавтеся завданнями, які існують у межах вашого фаху. Можливо, ви навіть не підозрювали, що ви здатні, наприклад, спілкуватися з людьми так, як цього не робить ніхто, або вам легко займатися плануванням, а ваш колега просто ненавидить це. Шукайте різні шляхи для розширення своїх обов'язків.

Ви робите важливу справу

Будь-яка посада не з'являється просто так. Запорука успіху будь-якої компанії — злагоджена робота усіх відділів, а тому важливим є кожен співробітник. Напевно ви чули від своїх друзів, що вони терпіти не можуть свою роботу, але при цьому ви повинні знати, що у компанії вашого приятеля обов'язково є людина, яка обожнює свою справу. Усе залежить від нашого ставлення до своєї роботи, а тому не варто обурюватися і заявляти про марність власної справи — перегляньте своє ставлення до роботи, припиніть у всьому бачити лише негатив.

Будьте гнучкими

Найчастіше робота дратує з двох причин — занадто нервова або занадто одноманітна діяльність. Обидві проблеми досить просто вирішуються. Якщо ви перебуваєте у стані постійного стресу, намагайтеся планувати деякі завдання заздалегідь, встановіть межі дозволеного і прагніть до зниження рівня напруги у будь-який спосіб. Якщо ж причина в одноманітності, додайте трохи більше активності. Наприклад, під час заповнення таблиць або баз даних ніщо не заважає вам прослухати новий альбом улюбленої групи, не відволікаючись від виконання завдання. Додатково можна розбавляти робочий день більшою кількістю активності, щоб давати мозку можливість перемикатися.