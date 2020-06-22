Повернення жорсткого карантину в Україні: що відсьогодні знову під забороною та за яких умов

В окремих регіонах сьогодні посилюються карантинні обмеження.

Посилення карантину: за яких умов відбуватиметься

Запроваджений через коронавірус адаптивний карантин в Україні продовжили. Згідно із рішенням уряду, він діятиме щонайменше до 31 липня 2020 року.

Однак відсьогодні в окремих регіонах можливе повернення жорсткого карантину. Рішення про посилення певних обмежень прийматиме місцева влада.

Уряд розробив нову методику, за якою будуть визначатися регіони, що потребують більш жорсткого карантину. Так, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому наявна одна із вказаних ознак:

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації в області.

Посилення карантинних обмежень у регіонах зі значним поширенням коронавірусу, відповідно до рішення уряду, встановлюватися щодо:

Відсьогодні карантинні обмеження посилили на території міста Одеси. Рішенням комісії ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської міськради заборонено, зокрема, роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п’ять квадратних метрів та багато іншого.

Крім того, одеситам і гостям міста наголосили на необхідності носити маски або респіратори в громадських приміщеннях та у міському транспорті, виходити на вулицю з документами, що підтверджують особу, і дотримуватися правил гігієни.