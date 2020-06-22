Скачать
Понеділок, 22.06.2020
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Вибух у Києві: Шмигаль зібрав комісію, обговорили компенсації мешканцям
Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
Промоутер: Далакян ще не домовився з Мартінесом
Промоутер: Далакян ще не домовився з Мартінесом
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича
Чорич заразився коронавірусом від Джоковича

Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР

Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
15:45 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
33% українців шкодують про розпад СРСР, при цьому половина українців не шкодує. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

“Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. Якщо на заході України переважна більшість населення не шкодують (69% проти 15%), то в центрі України співвідношення — 51% до 32%. На півдні, сході і Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільше шкодує про розпад СРСР електорат Юрія Бойка — 81,5%, а найменше — Петра Порошенка — 4%. Серед виборців Володимира Зеленського — 53% не шкодує і 29% шкодують.

Зазначається, що серед молоді тільки 14% шкодує про розпад СРСР, тоді як цей показник серед осіб старше 70 років — 50%. При цьому, серед тих, хто вдома спілкується переважно українською мовою — 26% шкодують про розпад СРСР, а тих, хто російською — 44%.

Також вказано, що серед тих, хто шкодує про розпад СРСР — 56% найбідніших громадян і 17% найзаможніших громадян. Частково на це опосередковано впливає вік, оскільки серед бідніших громадян більше людей старшого віку.

“35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів обрали варіант “важко сказати напевно, чого було більше”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що в травні 2013 року 48% опитаних вважали, що перебування у складі СРСР принесло більше користі. Водночас, тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих, хто “не може оцінити, чого було більше”, стало менше з 31% до 25,5%.

Вказано, що опитування проводилось з 24 до 31 травня 2020 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% — для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

СРСР, Україна, Опитування.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибух будинку в Києві: у ДСНС підтвердили загибель двох людей (Відео)
02 22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
03 Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території
04 Під завалами будинку на столичних Позняках знайшли ще одне тіло
05 В Іспанії завершився надзвичайний стан, країна відкрила кордони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Хаббл сфотографував схожу на нашу галактику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся