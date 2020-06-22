Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР

33% українців шкодують про розпад СРСР, при цьому половина українців не шкодує. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

“Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. Якщо на заході України переважна більшість населення не шкодують (69% проти 15%), то в центрі України співвідношення — 51% до 32%. На півдні, сході і Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільше шкодує про розпад СРСР електорат Юрія Бойка — 81,5%, а найменше — Петра Порошенка — 4%. Серед виборців Володимира Зеленського — 53% не шкодує і 29% шкодують.

Зазначається, що серед молоді тільки 14% шкодує про розпад СРСР, тоді як цей показник серед осіб старше 70 років — 50%. При цьому, серед тих, хто вдома спілкується переважно українською мовою — 26% шкодують про розпад СРСР, а тих, хто російською — 44%.

Також вказано, що серед тих, хто шкодує про розпад СРСР — 56% найбідніших громадян і 17% найзаможніших громадян. Частково на це опосередковано впливає вік, оскільки серед бідніших громадян більше людей старшого віку.

“35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів обрали варіант “важко сказати напевно, чого було більше”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що в травні 2013 року 48% опитаних вважали, що перебування у складі СРСР принесло більше користі. Водночас, тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих, хто “не може оцінити, чого було більше”, стало менше з 31% до 25,5%.

Вказано, що опитування проводилось з 24 до 31 травня 2020 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% — для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.