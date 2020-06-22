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Провітрювання та ПЛР-тести для інструкторів: як проходитиме "карантинне" ЗНО

Провітрювання та ПЛР-тести для інструкторів: як проходитиме "карантинне" ЗНО
17:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Учасники ЗНО отримали в особистих кабінетах інструкції з алгоритмом дій при проходженні зовнішнього незалежного тестування. Про це на брифінгу поінформувала т. в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

“Кожен учасник ЗНО отримав інструкцію з алгоритмом дій у своїх особистих кабінетах. Окрім того, в особистих кабінетах є відеоінструкція, як це має відбуватися. В пункті тестування працівники повідомлятимуть про необхідність соціальної дистанції, чітко передбачено розмітки, за якими кожен має підходити до медичного працівника. Там відбуватиметься ідентифікація особи, вимірювання температури”, - зазначила Мандзій.

За її словами, аудиторії будуть провітрюватися перед початком тестування і протягом дня. Виняток становлять ті аудиторії, де проводитиметься ЗНО з іноземної мови, оскільки в ньому передбачено аудіювання, яке потребує тиші і відсутності зайвих звуків ззовні.

Парти в аудиторіях, де буде проходити тестування, розміщені на відстані, за однією партою перебуватиме одна особа.

Також, за її словами, в окремих областях, зокрема в Тернопільській, проводитимуть ПЛР-тестування для всіх інструкторів, що супроводжують процес ЗНО. У Львові інструкторам проведуть ІФА-тестування.

Мандзій наголосила, що мова йде про тестування саме працівників, які супроводжують процес ЗНО, а не абітурієнтів. Кожен регіон сам приймає рішення щодо проведення такого тестування, зважаючи на свої можливості.

Абітурієнти повинні мати з собою паспорт або документ, що посвідчує особу, запрошення на тестування, маску, якщо маски немає - її видадуть на вході до пункту тестування. За словами Мандзій, на кожного учасника ЗНО передбачено дві маски.

Окремо очільниця МОН зауважила, що особи, не допущені до пунктів тестування через високу температуру або ознаки гострого респіраторного захворювання, зможуть зареєструватися та пройти ЗНО в додаткову сесію.

“Якщо у вас є ознаки гострого респіраторного захворювання, будь ласка, утримайтеся від відвідування пункту тестування, на пункт тестування допускаються всі, хто має температуру 37,2 максимум. В іншому випадку — це або додаткова сесія ЗНО, або інші варіанти вступу, які будуть можливі”, - сказала Мандзій.

Також МОН та Український центр оцінювання якості освіти оприлюднили відеоролики з поясненнями, як будуть підготовані аудиторії до процедури ЗНО та пам’ятку абітурієнтам про безпечні умови ЗНО.

Як повідомлялося, МОН спільно з ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарії в Україні, Групою "Нафтогаз України" забезпечили безпечні умови в усіх пунктах тестування. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня.

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Все по темі:

ЗНО, Мандзій, ПЛР-тести, Адаптивний карантин.

Автор:

Телеграф
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