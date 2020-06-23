"Ми почнемо розмову цього року про медіаграмотність": Ткаченка насторожує робота деяких ЗМІ

Нового очільника Мінкульту Олександра Ткаченка насторожують речі, пов’язані з малокультурною інформаційною діяльністю деяких ЗМІ. Цього року розпочнеться медіаграмотність, щоб навчити українців критичного мислення. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Мене насторожують багато речей, які пов’язані з малокультурною інформаційною діяльністю деяких ЗМІ — зловживанням і перекручуванням фактами, фейками, маніпулятивні речі. Ми почнемо розмову цього року про медіаграмотність. Воно може звучати страшно, але це дуже важлива історія, яка дозволить принаймні на рівні споживача починати відрізняти фейки від фактів і почати мислити критично", — сказав Ткаченко.

За його словами, ніхто не захистить українців від споживання неякісного інформаційного продукту, крім них самих.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо спрощення процедури вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.