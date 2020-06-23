Україна очікує літак ЗСУ з найбільшим за обсягом гуманітарним вантажем з Китаю

У середу, 24 червня, до Києва прибуде літак Збройних сил України з гуманітарним вантажем з Китаю. Про це інформує пресслужба МЗС України.

“24 червня, о 10:00 до Києва прибуде літак Збройних сил України з гуманітарним вантажем з КНР, зібраним за сприяння 39 державних та муніципальних структур, компаній, громадських організацій та груп активістів Китаю”, — інформують дипломати.

Повідомляється, що вантаж обсягом у 125 куб. м містить понад 1 млн захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти та антисептики.

“Це найбільший за обсягами гуманітарний вантаж, наданий китайською стороною Україні з метою протидії поширенню COVID-19”, — підкреслили в міністерстві.

За інформацією МЗС, у складі гумдопомоги в Україну буде також доставлено десять апаратів штучної вентиляції легень, подарованих Президенту України Володимиру Зеленському засновником “Alibaba Group” Джеком Ма.

Вміст вантажу буде направлено українським ЦОВВ, державним лікарням Києва та інших регіонів, низці обласних і міських держадміністрацій, вищим навчальним закладам, Товариству Червоного Хреста та іншим організаціям. Від МЗС України вантаж зустрічатиме заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін. Захід відбудеться на території авіабази “Бориспіль”.

Нагадаємо, раніше Азербайджан відправив в Україну літак з гуманітарною допомогою.