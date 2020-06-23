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Вівторок, 23.06.2020
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Більш жорсткий карантин можуть ввести у трьох областях

Більш жорсткий карантин можуть ввести у трьох областях
19:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Запровадження більш жорстких обмежень у зв’язку з епідеміологічною ситуацією можливі у Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Про це на брифінгу, присвяченому доставці ЄС та ВООЗ засобів індивідуального захисту для українських медиків, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях - там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що з 22 червня введений в дію новий адаптивний карантин. Так, до 31 липня, за словами Ляшка, точно не будуть пом’якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 червня в Львівській області зареєстровано найбільший приріст хворих на COVID-19 — 240 осіб. В Закарпатській області — 103 нових випадки.

Станом на 23 в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадків захворювання на COVID-19, 1035 людей померли, 16 956 одужали.

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Все по темі:

Ляшко, Карантин, Коронавірус, Адаптивний карантин.

Автор:

Телеграф
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