Більш жорсткий карантин можуть ввести у трьох областях

“Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях - там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.
Він нагадав, що з 22 червня введений в дію новий адаптивний карантин. Так, до 31 липня, за словами Ляшка, точно не будуть пом’якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 червня в Львівській області зареєстровано найбільший приріст хворих на COVID-19 — 240 осіб. В Закарпатській області — 103 нових випадки.
Станом на 23 в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадків захворювання на COVID-19, 1035 людей померли, 16 956 одужали.