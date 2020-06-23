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У хаджі цього року зможуть взяти участь лише кілька тисяч паломників

У хаджі цього року зможуть взяти участь лише кілька тисяч паломників
20:54 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Саудівський міністр у справах хаджу Мухаммед Бентен на прес-конференції у вівторок уточнив, що через заходи щодо стримування коронавірусної інфекції в хаджі в 2020 році зможуть взяти участь лише кілька тисяч паломників.

Саудівський міністр у справах хаджу Мухаммед Бентен на прес-конференції у вівторок уточнив, що через заходи щодо стримування коронавірусної інфекції в хаджі в 2020 році зможуть взяти участь лише кілька тисяч паломників.

"Кількість (паломників - ІФ) може обчислюватися в тисячах. Ми розглядаємо різні варіанти, тому (кількість - ІФ) може досягти тисячі, може, трохи менше, може, трохи більше", - сказав Бентен.

Такі заходи будуть прийняті, щоб підтримати норми соціального дистанціювання і контроль над присутніми.

Міністр звернув увагу на те, що зазвичай на хадж до Саудівської Аравії приїжджають понад 2,5 млн мусульман з усього світу.

Напередодні Бентен заявив, що цього року хадж зможуть зробити лише ті іноземці, які вже перебувають на території королівства.

Він зазначив, що всі віряни, які через закриті у зв'язку з пандемією кордони залишилися на території країни, перебуватимуть у безпеці, "поки вони не зможуть виїхати на батьківщину".

Цього року період хаджу доводиться на 28 липня - 2 серпня.

Тим часом з неділі влада Саудівської Аравії скасувала комендантську годину на всій території країни. Одночасно до особливого розпорядження під забороною залишаються вчинення умри (мале паломництво в Мекку - ІФ) а також міжнародне повітряне, наземне і морське сполучення.

Будь-яка економічна і комерційна діяльність дозволена в разі виконання всіх санітарних норм, включно з носінням масок і дотримання соціальної дистанції. Скупчення людей в одному місці не повинно перевищувати 50 осіб.

З неділі в країні також відкриваються спортзали і поновлюються спортивні заходи.

Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи в кінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої місця.

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Паломники, Хаджа.

Автор:

Телеграф
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