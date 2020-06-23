Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

“Те, що приємно вразило – всі учасники наголошували на необхідності діалогу. Українське суспільство унікальне, і, не зважаючи на різноманіття релігійних організацій, демонструє злагоду. Всі ми акцентували на необхідності збереження і просування цієї злагоди”, - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.
Також міністр запропонував релігійним спільнотам долучитися до проєкту зі створення Бібліотеки Святої Софії-Премудрості, у якій будуть зібрані найкращі давні і сучасні богословські, філософські, культурологічні та релігієзнавчі тексти.