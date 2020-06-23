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Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
21:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та представив голову новоствореної Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.

“Те, що приємно вразило – всі учасники наголошували на необхідності діалогу. Українське суспільство унікальне, і, не зважаючи на різноманіття релігійних організацій, демонструє злагоду. Всі ми акцентували на необхідності збереження і просування цієї злагоди”, - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.

Також міністр запропонував релігійним спільнотам долучитися до проєкту зі створення Бібліотеки Святої Софії-Премудрості, у якій будуть зібрані найкращі давні і сучасні богословські, філософські, культурологічні та релігієзнавчі тексти.

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Религия, Ткаченко, Церква, МКИП.

Автор:

Телеграф
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