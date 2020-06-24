24 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Яке свято 24 червня 2020
У Перу святкують День сонця, в США - День «Проплисти коло», День оживання музеїв, День праліне, в Конго - День риби, в Шотландії - День незалежності, у Канаді - День Квебеку, в Азербайджані - День працівників машинобудівної промисловості, в Естонії - Яанов день, в Еквадорі - Свято Сан-Хуан Баутіста, у Бразилії - День кабокло, в Шотландії - День битви при Беннокберне.
Пам'ятні дати 24 червня, річниці та події
В 1717 році 24 червня (в день Святого Іоанна) представники англійських масонських лож зібралися в пивній «Гусак і крутив» і заснували Велику ложу Англії - об'єднання всіх наявних ліжок. Таким чином масонство оформилося як організований рух.
В 1793 році французький Конвент прийняв першу демократичну конституцію, хоча вона так і не була приведена в дію. Між тим, Франція була проголошена республікою.
У 1894 році на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, були прийняті рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор.
У 1901 році в Парижі відкрилася перша виставка тоді ще маловідомого 19-річного художника з Барселони Пабло Руїса Пікассо.
У 1916 році вперше сума гонорару зірки Голлівуду склала семизначне число. Мері Пікфорд підписала контракт зі студією Paramount Pictures» на суму 1 мільйон 40 тисяч доларів.
У 1930 році вперше був використаний радар для виявлення літаків. Це сталося в Анакостії, округ Колумбія.
У 1934 році столицю України було перенесено з Харкова до Києва.
У 1940 році вперше телекамери були використані для освітлення політичної події - з'їзду республіканців, які вибирали свого кандидата на президентські вибори у США.
У 1982 році стався інцидент з Boeing 747: після проходження через хмару вулканічного попелу у літака відмовили двигуни. На висоті 3 тисячі метрів їх вдалося запустити, і лайнер благополучно долетів до аеропорту Халім в Джакарті.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 24 червня вшановує пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави. За повір'ями, на Варнаву з усіх кінців збиралася нечисть – чорти, відьми, чорти, вовкулаки, русалки.
Що сьогодні не можна робити
Траву в цей день не косили і не рвали, вважалося, що так можна прихопити злих духів, а з ними і всі нещастя. Не збирали лікарські трави, оскільки вони в цей день вважалися отруйними.
Прикмети на 24 червня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- день сонячний - до багатого врожаю;
- вранці туман – до негоди.
24 червня іменини
Іменини у Єфрема, Варфоломея, Варнави і Марії.