Паводки на заході України: Шмигаль та Аваков вилетіли для подолання наслідків негоди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область для координації дій органів влади через негоду. Про це повідомляє Telegram-канал Шмигаля.

“Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди”, — написав прем’єр.

Окрім Шмигаля на відео видно міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який заходить разом з очільником уряду в літак.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України почалися паводки. Станом на ранок середи, внаслідок негоди знеструмлено 120 населених пунктів, підтопленими залишаються 187 населених пунктів. У Івано-Франківській області загинуло 3 особи.