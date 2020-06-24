Кличко повідомив, що кожен п’ятий київський випускник цього року не складатиме ЗНО

Цього року кожен п’ятий випускник шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ Києва не складатиме зовнішнє незалежне оцінювання. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Кожен п’ятий випускник шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ Києва - цього року не складатиме ЗНО. Це майже 4 тис. осіб. Усього на зовнішнє незалежне оцінювання у столиці зареєструвались 31 тис. людей. 22 тис. з них - випускники цього року. Всі інші - закінчили навчальні заклади у минулі роки. Для безпеки тих, хто складатиме ЗНО та педагогів - місто вирішило задіяти якомога більше приміщень закладів освіти. Щоб не збиралось в одному приміщенні надто багато людей. Усього підготували 7 тис. аудиторій у понад 150 закладах столиці. До проведення ЗНО місто долучило майже 7 тис. педагогів", - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що в усіх пунктах тестування проведуть дезінфекцію, їх забезпечать антисептиками, а учасники отримають захисні маски.

Нагадаємо, у Києві дозволили не складати ЗНО випускникам, які не планують цього року вступати до вишів.

Також нагадаємо, у МОЗ розповіли, як завтра перевірятимуть учнів перед складанням ЗНО.