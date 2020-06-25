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День Конституції 2020: коли Україна відзначає це свято

День Конституції 2020: коли Україна відзначає це свято
Оновлено 19:21 Сьогодні Телеграф УНИАН facebook.com
Зовсім скоро в Україні будуть відзначати річницю з дня ухвалення Основного закону країни.

Зовсім скоро українці будуть відзначати одне з найважливіших державних свят - День Конституції. Саме час розібратися, як цей день вплине на робочий графік в країні - чи будуть додаткові вихідні, коли та скільки.

День Конституції України - дата свята

Річницю з дня прийняття Основного закону країни в Україні відзначають щорічно, починаючи з 1996 року, 28 червня. Саме в цей день 24 роки тому у Верховній Раді була прийнята Конституція незалежної України. Свято є офіційним та відзначається на державному рівні.

День Конституції - історія свята

Конституція України була прийнята аж на п'ятий рік після набуття нею статусу незалежної. До цього часу у використанні перебувала Конституція колишньої УРСР. 28 червня 1996 року депутати парламенту після 24-годинного безперервного засідання проголосували і ввели в дію Конституцію України. За її ухвалення проголосували 315 парламентарів.

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День Конституції - вихідні в 2020 році

У нинішньому році День Конституції припадає на неділю. Відповідно, він переноситься на наступний робочий день. Таким чином в Україні в кінці червня буде відразу три вихідних дні поспіль - 27, 28 і 29 числа. На роботу після свят потрібно виходити 30 червня. Відео: День Конституції України в 2019 році

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Свято, День Конституції 2020.

Автор:

Телеграф
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