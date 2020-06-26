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П'ятниця, 26.06.2020
МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції в підтоплених районах на заході України
МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції в підтоплених районах на заході України
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МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції в підтоплених районах на заході України

МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції в підтоплених районах на заході України
08:22 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Ситуація з медичними закладами в районах, постраждалих від повені на заході країни, стабільна, евакуація не потрібна, але можливі спалахи кишкової інфекції, зазначає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, чи готове міністерство до можливих спалахів COVID-19 у затоплених районах, оскільки наразі багато контактів у зв'язку з проведенням рятувальних робіт, міністр сказав: "Звісно, крім COVID-19, ми бачимо за тією статистикою, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода й таке можливо".

Ми завжди готуємо систему відразу після того, як це відбувається (повені)", - додав він.

Говорячи про ситуацію в підтопленій лікарні міста Галича (Івано-Франківська область), де перебувають на лікуванні пацієнти з COVID-19 і можливу евакуацію, міністр сказав: "Справді, в лікарні Галича було затоплено підвальне приміщення, і ми почали готуватися до можливої евакуації... було евакуйовано лише трьох жінок-породіль, інших не евакуювали, ситуація повністю контрольована".

За словами міністра, у цій лікарні перебувають дев'ять пацієнтів із коронавірусним захворюванням. "Евакуація нині не потрібна", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, усього унаслідок повені 11 закладів охорони здоров'я було підтоплено, але "там ситуація повністю контрольована".

Загалом, як зазначив Степанов, звернень до медзакладів про розміщення людей, які постраждали від повені, не надходило.

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МОЗ, Повінь, Інфекції.

Автор:

Телеграф
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