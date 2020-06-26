В Україні на COVID-19 захворіло вже 6 420 медпрацівників (Відео)

В Україні з початку пандемії на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіла 3 071 дитина та 6 420 медпрацівників, з них за минулу добу коронавірус було підтверджено у 135 дітей та 74 медпрацівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 1109 осіб, з них 135 дітей, а також 74 медпрацівники. Було госпіталізовано 205 осіб, зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому одужав 541 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіло 41 117 людей, з них 3 071 дитина, а також 6 420 медпрацівників. При цьому загалом одужало 18 299 осіб, а летальних випадків 1 086", — сказав Степанов.

Він зазначив, що за попередню добу було здійснено 27 154 тести, з них 13 916 досліджень методом ПЛР, а також 13 238 - методом ІФА.

Раніше повідомлялося, що в Україні понад 41 тис. випадків COVID-19, за добу вперше - понад 1000.